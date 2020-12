Raub auf Tankstelle

Am gestrigen Montag gegen 21.50 Uhr meldete eine 62-jährige Angestellte einen Überfall auf die von ihr betreute Tankstelle an der Heiligenhauser Straße in Velbert. Zur Tatzeit betrat ein Mann den Verkaufsraum und forderte die Angestellte unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Der Täter nahm im Anschluss das Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus der Kasse und flüchtete fußläufig in Richtung Velbert-Mitte.

Durch die Geschädigte, die unverletzt blieb, wurde der männliche Täter wie folgt

beschrieben: ca. 175 bis 180 cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, normale Statur, blauer Mund/Nasenschutz, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, schwarzer Adidas-Jogginghose mit weißen Seitenstreifen, hellgrauer Kapuzenpullover.

Eine sofort eingeleitete Fahndung seitens der eingesetzten Polizei verlief negativ. Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Velbert, Tel. 02051/946-6110, in Verbindung zu setzen.