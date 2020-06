Mehr als 2.500 Gebäude in ganz Deutschland werden am kommenden Montag, 22. Juni, ab 22 Uhr rot illuminiert. Die Aktion heißt "Night of light" und soll auf die Nöte der Veranstaltungswirtschaft hinweisen.

"Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht", sind die Initiatoren der Aktion sicher. Hintergrund sind die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise, die die "gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt" hätten. Einem riesigen Wirtschaftszweig sei praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden, eine Pleitewelle enormen Ausmaßes drohe: mit gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt und die kulturelle Vielfalt als tragende Säule der Gesellschaft.

In 250 Städten leuchten Gebäude rot

Um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, wird die "Night of light" initiiert. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2020 werden ab 22 Uhr mehr als 2500 Teilnehmer in rund 250 Städten in ganz Deutschland Eventlocations, Spielstätten, öffentliche Gebäude und Bauwerk rot angestrahlt. Damit soll ein "imposantes Zeichen für eine vom Aussterben bedrohte Branche gesetzt werden". Zugleich soll die Aktion einen Dialog mit der Politik befördern, wie Lösungen und Wege aus der aktuellen Lage entwickelt werden können.



Fotowettbewerb

Wir wollen die Gelegenheit nutzen und euch auffordern, diese einmalige Aktion fotografisch festzuhalten. Einen Überblick über die teilnehmenden Häuser findet ihr hier. Zu den Teilnehmern zählen beispielsweise die Eventkirche Bochum, die Westfallenhalle Dortmund, Zollverein in Essen oder das Consol Theater Gelsenkirchen.

Night of lights

Tickets für die 257er, Höhner und Mallorca-Sause

Macht mit und ladet eure Fotos der "Night of light" hier hoch. Unter allen Fotografen verlosen wir Tickets für das Autokino am Movie Park in Bottrop für:

das Konzert der 257er am 27. Juni das Konzert der Höhner am 26. Juni und die Pottcorn Mallorca –Sause am 4. Juli

jeweils für vier Personen.

Infos zur Verarbeitung der Teilnehmerdaten gibt's hier.