Es ist reiner Zufall, dass auch in dieser Woche wieder ein "runder" Gegenstand beim "Foto der Woche" gesucht wird. Anlässlich des "Tags des Riesenrads" am 14. Februar suchen wir diesmal entsprechende Bilder.

Erste Aufzeichnungen über ein von Kindern selbst hergestelltes Riesenrad stammen aus dem frühen 17. Jahrhundert. Bis zum Bau des ersten professionellen Riesenrads sollten noch fast 200 Jahre vergehen. Es wurde als Reaktion auf den Eiffelturm für die Weltausstellung in Chicago entwickelt. Dort entwickelte sich das Riesenrad zum Publikumsmagneten. In der Folge wurden Riesenräder in verschiedenen Städten entwickelt.

Im Wiener Prater und auf Crange zu Hause

Unterschieden wird zwischen stationären Riesenrädern, die immer am gleichen Ort stehen, und transportablen. Bekannte Riesenräder stehen im Wiener Prater und an der Themse in London (London Eye). Auch auf vielen Volksfesten gehören sie einfach dazu - etwa auf der Cranger Kirmes, auf Sim-Jü, dem ältesten Volksfest an der Lippe in Werne oder auf der Düsseldorfer Rheinkirmes.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (22. Februar) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

