Vor 118 Jahren wurde zum ersten Mal offiziell „Urgemütlicher“ Karneval gefeiert. Aber das konnte nur geschehen, da 38 Jahre vorher in Velbert der Katholische Gesellenverein (heute Kolpingsfamilie) gegründet wurde. Vor 156 Jahren versammelten sich Handwerker, Arbeiter und Angestellte um im Geiste Adolph Kolping sozial und christlich zu wirken und zu leben. Es entstanden Theatergruppen und Singkreise . Daraus folgernd auch die ersten geselligen Karnevalsveranstaltungen. Hier konnte man der Obrigkeit den Spiegel in humoristischer Form vorhalten. Durch die heutige „365-Tage-Bespassung „ von Kabarettisten und Komikern, sowie den kommerziellen Karneval im Fernsehen, verschwindet immer mehr die Kultur des eigentlichen „Fasselowend“. Worunter heutzutage der heimische Karneval zu leiden hat. Die KG Urgemütlich versucht dem entgegenzutreten. Das spiegelt sich wieder das ca. 90 Personen aus eigenen Reihen das Sitzungsprogramm gestalten. Natürlich muss man heute auch Höhepunkte aus dem kommerziellen Rheinischen Karneval bieten, der aber nur unterstützend wirken sollte. Wie Karl Happel der schon in den 30er Jahren, Redakteur der Velberter Zeitung , und prägender Präsident der KG Urgemütlich war, in einem Lied zu Papier brachte. Hier ein Auszug : We dat ganze Johr gebrasselt hät, sall sech och ens rechdig amüsieren ,urgemütlich wett et heï och nett, dovör kann ech önk wall garantieren. Spar din Fahrjeild, fahr nit weck, dat hät bestemmt gar keïnen Zweck. Och en Velbet es et nett, weïl et jo sinnen Prenz noch hätt.! In diesen Sinne sollte es im Interesse aller Bürger sein den „ Velberter Fasselowend“ zu unterstützen.

