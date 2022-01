In der Hellerstraße 16 in Velbert-Langenberg konnte mit finanzieller Unterstützung des „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ ein weiterer Leerstand behoben werden. Am Samstag, 22. Januar, eröffnet dort Simona Menzner den „Kunstraum“ – ein Atelier und Verkaufsraum.



Zu diesem Anlass war Bürgermeister Dirk Lukrafka bei der Künstlerin zu Gast und begrüßte sie gemeinsam mit Stephanie Rulf von der Wirtschaftsförderung und Altstadtmanager Luca Henke. Der Kunstraum ergänzt den Bedarf an abwechslungsreichen Angeboten in der Langenberger Altstadt.

Simona Menzner stellte bereits vor der Flutkatastrophe im Juli im Schaufenster in der Hellerstraße 1 aus. Die Eröffnung in der Hellerstraße 16 sieht die Künstlerin als einen Neustart mit einem erweiterten Konzept an. Großformatige Werke, aber auch kleinere Kunstobjekte – von ihr selbst sowie weiteren Kunstschaffenden – werden in den Räumen zu finden sein. Die Kombination aus Atelier und Arbeitsplatz sowie Ausstellungs- und Verkaufsraum stellen eine spannende und vielsprechende Mischung dar.

In Velbert-Mitte, -Neviges und -Langenberg konnten bereits verschiedene Vorhaben in diesem Rahmen gefördert werden. Zukünftig ist mit weiteren geförderten Neueröffnungen zu rechnen. Mit dem Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen sollen Corona-bedingte Folgen in Innenstädten und Zentren durch aktives Handeln bekämpft werden. In den drei Velberter Stadtbezirken können leerstehende Ladenlokale bis Ende 2023 für eine um bis zu 80 Prozent reduzierte Miete angemietet werden.

Eigentümer und Nutzungsinteressierte können sich an Luca Henke vom Altstadtmanagement Langenberg unter Tel. 0151/74488378 oder per E-Mail an langenberg@stadt-handel.de wenden. Weitere Informationen zum Sofortprogramm gibt es zudem online unter https://sofortprogramm.velbert.de/startseite-mieter.