Die Stadtbücherei lädt in Kooperation mit dem Kulturrucksack NRW Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren zu einem kostenfreien BrickArt-Workshop ein, der zum Herbstferienbeginn am Samstag, 9. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, in der Zentralbibliothek in der Fußgängerzone, Friedrichstraße 115-117 in Velbert stattfindet . Anmeldungen werden in allen drei Bibliotheken und unter Tel. 02051/262281 entgegengenommen.

Übersetzt heißt BrickArt „Kunst mit Klemmbausteinen“ und diese Klemmbausteine sind noch besser bekannt unter dem Begriff Lego. Die liebt fast jeder und der Workshop ermöglicht den Teilnehmern unter Anleitung des erfahrenen BrickArt-Künstlers Cole Blaq in neuer Weise selber kreativ mit den

beliebten Steinen umzugehen. Die Möglichkeiten reichen von Miniatur-Bibliotheken bis hin zu aufgeschlagenen Büchern, aus denen die Geschichten förmlich herauskommen. Es können

Buchstützen, transformierte Bücher und vieles mehr entstehen. Und das Schönste ist, dass die gebauten Objekte zum Ende hin in der Bibliothek auf den Bücherregalen zwischen den Büchern in einer kleinen Miniausstellung präsentiert werden können. Infos zu Cole Blaq gibt es auf seiner Homepage.