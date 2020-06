Mit “Babylon Cam“ hat Wim Martin aus Velbert nach "Das schlagende Herz" nun seinen zweiten Roman veröffentlicht. Ab sofort ist das neue Werk als Taschenbuch im örtlichen Buchhandel sowie online auf den üblichen Plattformen erhältlich.

"Die häusliche Quarantäne in Zeiten von Corona beflügelte meine Produktivität“, sagt der Velberter Autor. Erst im Dezember 2018 erschien sein Debüt-Roman, dessen Handlung in seiner Heimatstadt Velbert spielt. Nun stellte er auch “Babylon Cam“ fertig. "Und zwischendurch - fast unbemerkt - habe ich noch einen Gedichtband mit dem Titel ,Nahe Engel, von fern: Musik' in kleiner Auflage veröffentlicht", informiert Wim Martin. Er habe nämlich ein ausgeprägtes Interesse an Lyrik, begründet er. Doch “Babylon Cam“ sei das Projekt, welches ihm besonders am Herzen liege.

Hauptfigur ist ein Luxus-Callboy

Die Geschichte ist nicht wie in “Das schlagende Herz“ im Milieu von Obdachlosigkeit und Altersarmut angesiedelt, sondern spielt am ganz entgegengesetzten Ende der Gesellschaft. Denn alles dreht sich um die Welt der Reichen und Superreichen. "Die Hauptfigur ist ein Düsseldorfer Luxus-Callboy, welcher Millionärsgattinnen, Hollywoodstars und arabische Prinzen zu seinen Kunden zählt", macht Wim Martin neugierig. "Er findet sich mit einem Mal in einer undurchsichtigen Affäre um Bespitzelung, Erpressung und politische Skandale wieder und braucht seine gesamte Energie, um Licht in das Dunkel zu bringen."

Wie bei seinem Erstlingswerk, das eine gute Resonanz nach sich zog, würden sich auch hier die Genres vermischen. “,Babylon Cam' ist Wirtschaftsthriller, Liebesroman, Familiengeschichte und zugleich eine Darstellung unserer momentanen gesellschaftlichen Befindlichkeit", erläutert der Autor aus Velbert. "Das alles wird ganz ohne moralischen Zeigefinger leichthin erzählt." Es sei also eine fesselnde Geschichte mit überraschenden Wendungen.

Hilfreiche Ortskenntnisse

“Ich habe in Düsseldorf studiert, da war meine Ortskenntnis beim Schreiben äußerst hilfreich“, sagt Martin. "Ebenso bei den Kapiteln, die am Bodensee, vorwiegend in Konstanz, spielen." Denn dort hat er bei zahllosen Besuchen gründliche Ortsstudien betrieben.

Gestaltung des Buchcovers

Mit dem Kettwiger Hummelshain Verlag, in welchem alle drei Bücher von Wim Martin erschienen sind, hat der Autor nach eigenem Bekunden den idealen Publikationspartner gefunden. "Der Verlag lässt mir völlig freie Hand und zwar bis hin zur Gestaltung des Buchcovers." So ziert wiederum ein von Martin selbst gemaltes Bilder den Titel seines neuen Buches.

Informationen: