Der Tag der offenen Moschee (TOM) wird jährlich am 3. Oktober durchgeführt und steht in diesem Jahr unter dem Motto „25 Jahre TOM – Moscheen gestern und heute“. „Es ist Zeit, die Geschichte und den Wandel der Moscheen in Deutschland Revue passieren zu lassen, und den vielen Menschen zu danken, die das mit ihrem selbstlosen Einsatz ermöglicht haben“, so Samil Ceylan, Vorsitzender der IGMG Moscheegemeinde Velbert.

Der Tag der offenen Moschee wird 25. Seit 1997 findet er jährlich und ununterbrochen statt und ist zum Sinnbild der offenen Moschee geworden. Unter dem Dach des Koordinationsrates der Muslime (KRM) nehmen bundesweit rund tausend Moscheegemeinden daran teil. Viele kennen und schätzen diesen Tag als Zeichen für selbstverständliche Partizipation und Offenheit.

Führungen anlässlich des "TOM"

Der diesjährige TOM steht unter dem Motto „25 Jahre TOM – Moscheen gestern und heute“. In der Velberter IGMG Moschee (Langenberger Straße 21 A in 42551 Velbert) werden die Führungen unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften zwischen 12 und 18 Uhr durchgeführt.