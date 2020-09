"Was wollen Sie gegen das Innenstadt-Sterben unternehmen?" Dies ist nur eine von vielen Fragen, denen sich Bürgermeister Dirk Lukrafka (CDU) und seine Herausforderin Dr. Esther Kanschat (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstagabend stellen.

Kurz vor der Stichwahl am 27. September beziehen beide Politiker dabei noch einmal Stellung zu lokalen Themen. Veranstaltet wird der Diskussionsabend von "Velbert aktiv" im Best Western Plus Parkhotel. Los geht's um 19 Uhr. Da die Teilnehmerzahl coronabedingt begrenzt ist, wird das Duell auf der Facebookseite des Lokalkompass' gestreamt: https://www.facebook.com/lokalkompass/





Die Uhr läuft mit bei den 15 Fragen

15 Fragen werden gestellt, auf jede dürfen beide Politiker jeweils eine Minute lang antworten. Im Anschluss haben anwesende Zuhörer sowie die Facebook-User Gelegenheit, ihre Fragen an Lukrafka und Dr. Kanschat zu stellen. "Wir wollen mit dieser Veranstaltung eine Entscheidungshilfe für die Stichwahl leisten", erklärt Volker Böhmer, Vorsitzender von "Velbert aktiv".

Natürlich werden einige Themen behandelt, die den Einzelhandel in Velbert und die Innenstadt betreffen, aber darüber hinaus viele weitere kommunalpolitische Fragen, die viele Wähler interessieren.

Schnell anmelden

Wer noch live dabei sein möchte, sollte sich schnell per Mail an info@velbert-aktiv.net anmelden. Achtung: Bitte warten Sie die positive Antwort ab, erst die garantiert die Teilnahme. Es sind nur noch wenige Plätze frei.