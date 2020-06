Am Freitagabend versammelten sich die Mitglieder der unabhängigen Wählergemeinschaften aus den Städten des Kreises Mettmann, um die Kandidaten für die Kreistagswahl am 13.9.2020 für die Unabhängige Wählergemeinschaft des Kreises Mettmann (UWG-ME) aufzustellen. Die UWG-ME steht für die Teilhabe aller Menschen am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben, ist keiner Parteilinie verpflichtet, sondern entscheidet im Sinne der Bürger. Die UWG-ME leistet Widerstand gegen die CO-Pipeline und steht für Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Die Auflösung der UBWG in Mettmann wurde sehr bedauert, jedoch konnten für Mettmann die beiden Wahlkreise mit Peter Ratajczak und Annegret Wahlers neu besetzt werden.

Erstmals wird die UWG-ME einen Kandidaten für das Amt des Landrats stellen. Mit großer Mehrheit haben sich die UWG-ME – Delegierten für Mario Sülz aus Wülfrath entschieden. Mario Sülz, ein Mensch, der die Ironie liebt, wirbt mit dem Slogan „Ein Schwergewicht für den Kreis Mettmann“,

Auch die bisherige Fraktionsvorsitzende der UWG-ME Brigitte Hagling (Velbert anders) wurde mit großer Mehrheit wieder auf Listenplatz 1 bestätigt.

Auf Platz 2 ist Mario Sülz, WG Wülfrath, Platz 3 besetzt Martina Hannewald für die WLH Haan.

Platz 4: Felix Freitag (BGL-Langenfeld), Platz 5: Stefan Stahlkopf (BU Ratingen), Platz 6: Wilbert Hager (UVB Velbert). Auf Platz 7 wurde mit großer Mehrheit die erst 18-jährige Tessa Lukat (WLH Haan) als jüngstes Mitglied gewählt. Weitere Listenplätze wurden belegt durch: Platz 8: Roland Krüger (Allianz für Hilden), Platz 9: Torsten Fuhrmann (BGL Langenfeld), Platz 10: Peter Ratajczak (für Mettmann), Platz 11: Hans-Gerhard Winter (WG Wülfrath), Platz 12 : Stefan Okon (WAHL Heiligenhaus), Platz 13: Ernst Kalversberg (Allianz für Hilden), Platz 14: Nicole Mielke (BU Ratingen), Platz 15: Sandra Böhm (UVB Velbert), Platz 16: August-Friedrich Tonscheid (Velbert anders) und Platz 17: Jörg Schiweck (UVB Velbert).

Alle 33 Wahlbezirke für den Kreis Mettmann wurden besetzt. Die Wählergemeinschaften des Kreises treten mit bekannten Kandidaten im Kreis Mettmann an. Die Wählergemeinschaften: Velbert anders, UVB Velbert, WAHL Heiligenhaus, WG Wülfrath, BU Ratingen, BmU Erkrath, WLH Haan, Allianz für Hilden und die B/G/L Langefeld sind die Unabhängige Wählergemeinschaft des Kreises Mettmann (UWG-ME).