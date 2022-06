Der Kreis Mettmann bietet auch in der kommenden Woche Impfungen in den dezentralen Impfstellen und mobil an.

In der kommenden Woche haben die dezentralen Impfstellen wie folgt geöffnet:

Erkrath (Timocom-Platz 1): Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr

Langenfeld (Hauptstraße 70): Freitag von 10 bis 18 Uhr

Ratingen (Mülheimer Straße 6): Samstag von 10 bis 18 Uhr

Wülfrath (Wilhelmstraße 65): Mittwoch von 10 bis 18 Uhr

Mobile Impfaktionen

Hier wird in den nächsten Tagen geimpft (Impfbus oder DRK-Impfanhänger):

am Montag, 20. Juni, von 11 bis 16 Uhr in Langenfeld in der Fußgängerzone (Solinger Straße, gegenüber Haus 22)

am Mittwoch, 22. Juni, von 12 bis 17 Uhr in Ratingen am Ostbahnhof

am Freitag, 24. Juni, von 12 bis 17 Uhr in Velbert bei der Feuerwache Langenberg (Vosskuhlstraße 36 – 38)

Kinderimpfungen

Die Kinderimpfungen finden samstags in Ratingen parallel zu den Erwachsenenimpfungen statt.

Samstags von 10 bis 18 Uhr in Ratingen (Mülheimer Str. 6)

Probeentnahmestellen

Die Probeentnahmestellen haben in der kommenden Woche wie folgt geöffnet:

Haan (Kaiserstraße 10-14): Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr

Langenfeld (Hauptstraße 70): Montag bis Sonntag 8.30 bis 16.30 Uhr

Ratingen (Halskestraße 5a): Montag bis Sonntag von 8.30 bis 16.30 Uhr

Velbert (Friedrichstraße 79): Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr

Infos zu Impfstellen im Kreis Mettmann

Alle Informationen rund um die festen und mobilen Impfstellen des Kreises sowie die PCR-Teststellen finden sich auf der Homepage des Kreises unter: https://www.kreis-mettmann-corona.de