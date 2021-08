Etwa 31.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren besuchen Schulen im Kreis Mettmann. Davon sind bislang knapp 30 Prozent erstgeimpft. Um die Impfquoten in dieser Altersgruppe weiter zu steigern, hat der Kreisjugendrat kürzlich entschieden am Samstag, 4. September, und Sonntag, 5. September, von 13 bis 18 Uhr im Impfzentrum in Erkrath (Timocom Platz 1) eine Sonder-Impfaktion durchzuführen.

Die Mitglieder des Kreisjugendrats geben im Impfzentrum in Erkrath (Timocom Platz 1) Würstchen im Brötchen (es gibt auch eine vegane Alternative), Süßigkeiten-Tüten sowie alkoholfreie Cocktails und Getränke an Geimpfte aus.

„Unsere Generation hat besonders stark unter der Pandemie gelitten. Wir können uns jetzt selber helfen, indem wir unseren Beitrag leisten, um diese Pandemie schnell zu beenden”, so Dominik Budych, Sprecher des Kreisjugendrats.

Aufruf an Teenies und Erwachsene

Der Kreisjugendrat ruft alle Jugendliche wie Erwachsene auf, diese Möglichkeit wahrzunehmen und sich dafür ein kleines Dankeschön abzuholen. „Aktuell nehmen wir wahr, dass vermehrt die jüngeren Altersgruppen von einer Corona-Infektion betroffen sind. Daher befürworte ich die Aktion des Kreisjugendrats. Es freut mich, dass hier ein Anreiz geschaffen wird, um die Impfquote in den jüngeren Altersgruppen zu steigern“, betont Landrat Thomas Hendele.

Zweitimpfungs-Terminen

Die Aktion soll bei den Zweitimpfungs-Terminen am Samstag, 25. September, und Sonntag, 26. September, wiederholt werden.

An allen vier Tagen ist ein Kinderarzt für Beratungsgespräche im Impfzentrum anwesend.

„Jede einzelne Impfung hilft. Der Kreisjugendrat möchte die Jugendlichen motivieren sich impfen zu lassen und einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten”, so Joleen Schöneberg, Sprecherin für Soziales im Kreisjugendrat.

Informationen zur Impfung

Für die Impfungen ist der Impfstoff "Biontech" vorgesehen. Die Einwilligung eines Sorgeberechtigten ist für die Impfung ausreichend.

Vorab ist ein Einwilligungsbogen vom Robert Koch-Institut

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

und die



Bescheinigung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

https://www.kreis-mettmann-corona.de/Schnelle-Hilfe-FAQ/Impfung/

auszufüllen (nur ein Sorgeberechtigter muss diese ausfüllen).

Ohne Termin

Es ist kein Termin erforderlich. Je nach Personenaufkommen müssen sich Kinder und Jugendliche mit ihren Sorgeberechtigten gegebenenfalls auf Wartezeiten einstellen. Um dies weitestgehend zu vermeiden, bittet der Kreis Mettmann den Personalausweis oder Reisepass sowie den Impfausweis und den Einwilligungsbogen bereit zu halten.

Der Digitale Impfnachweis wird direkt vor Ort im Impfzentrum ausgegeben.