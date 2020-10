Zum Aufbau des Traggerüstes für die Schalung der ersten Brückenhälfte des Bauwerks "Am Putschenholz" - über das die A535 die Schmalenhofer Straße quert - wird die Schmalenhofer Straße gesperrt.

Dies wird vom heutigen Mittwoch, 28. Oktober, ab 22 Uhr bis zum kommenden Montag, 2. November, erfolgen.



Umleitungen

werden eingerichtet



Von der Kuhlendahler Straße aus ist die Schmalenhofer Straße nur bis zu den Hausnummern 91 bis 194 und bis zur Straße "Am Putschenholz" zugänglich. Umleitungen sind von hier aus mit U11 (nördliche Route) und U12 (südliche Route) ausgewiesen. Die Anwohner der Straße "Am Putschenholz" müssen leider einen Umweg von mindestens rund fünf Kilometer nach Velbert in Kauf nehmen.Von der Friedrichstraße/Nevigeser Straße aus ist die Schmalenhofer Straße nur bis zur Hausnummer 91 frei. Umleitungen sind von hier aus mit U6 (südliche Route) und U7 (nördliche Route) ausgeschildert.

14 Stahlträger

Zum Traggerüst gehören 14 Stahlträger, die in der Sperrzeit aufgelegt werden. Auf diese Stahlträger wird dann die Sichtflächenschalung für die Brücke aufgebaut, damit die Brücke betoniert werden kann. Der Abbruch der zweiten Brückenhälfte ist von der Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld für ein Wochenende Anfang des nächsten Jahres geplant, wenn die erste Brückenhälfte fertiggestellt ist und die Wechselverkehrsführung entsprechend umgebaut ist. Für die gesamte Erneuerung ist dies die zweite Sperrung der insgesamt sechs Sperrungen der Schmalenhofer Straße. Die A535 bleibt in beiden Richtungen befahrbar.

Zum Hintergrund: