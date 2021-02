Am Samstag gegen 0.15 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus zu einem Feuer. Im Kinderzimmer des siebenjährigen Sohnes der Familie geriet nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich ein elektrischer Heizlüfter neben dem Bett des Sohnes in Brand.

Der Siebenjährige wachte durch den Alarm des Rauchmelders auf, bemerkte den Brand und verließ sein Zimmer. Die Eltern weckte ebenfalls der ausgelöste Rauchmelder und sie löschten das Feuer.

Im Anschluss daran sammelte sich die Familie vor dem Haus und wartete auf das Eintreffen der Feuerwehr. Die Feuerwehr kontrollierte den Löscherfolg mit der Wärmebildkamera und belüftete das Gebäude mittels eines Hochleistungslüfters.

Rettungswagen brachten den kleinen Jungen und seinen Vater zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Nach ersten Einschätzungen der Rettungskräfte sind beide jedoch unverletzt.