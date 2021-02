In den Morgenstunden am heutigen Donnerstag, 4. Februar, kam es zu einem Brand in der Senioreneinrichtung St. Christophorus in Voerde-Friedrichsfeld. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnten alle 79 Heimbewohner sowie die Mitarbeiter unbeschadet evakuiert werden. Da die Einrichtung derzeit nicht bewohnbar ist, wurden alle Bewohner vorerst in Räumlichkeiten des Gymnasiums Voerde versorgt.

Zwischenzeitlich wurde für alle Bewohner ein möglichst ortsnaher Unterbringungsplatz in einer anderen Einrichtung gefunden. Die Unterbringung wird im Verlauf des heutigen Tages abgeschlossen. Selbstverständlich erfolgen alle Maßnahmen unter Einhaltung der Coronabestimmungen.

Die der Einrichtung genannten Angehörigen werden durch das Pflegepersonal der Einrichtung kontaktiert. Darüber hinaus wurde folgende Hotline eingerichtet: Tel. 02855/9636-20/-42.

Um die Arbeit der Pflegekräfte und Hilfsdienste nicht unnötig zu erschweren, wird ausdrücklich darum gebeten, das Gymnasium Voerde nicht ohne vorherige telefonische Rücksprache aufzusuchen.