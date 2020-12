Auch die beiden evangelischen Gemeinden in Voerde haben sich Einiges einfallen lassen, um unter den gegebenen Corona-Einschränkungen die Weihnachtsfeiertage zu begehen: Weihnachts-Wandel-Wege, Friedenslicht aus Bethlehem und ein handfester „Weihnachts-Segen to go“.

Evangelische Kirchengemeinde Spellen-Friedrichsfeld

Heilig Abend



Spellen (Friedrich-Wilhelm-Straße 13, 46562 Voerde): 14 Uhr, 15.30 Uhr 17.30 Uhr, 23 Uhr: Gottesdienste rund um die Kirche (auf den Wiesen vor der Kirche, Zugang zur Wiese vor der Kirche etwa 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn)

Friedrichsfeld (Wilhelm-Straße 34, 46562 Voerde): 14 bis 16.30 Uhr: Weihnachts-Wandel-Weg. Rund um und im Gemeindezentrum in Friedrichsfeld laden verschiedene Stationen ein, sich auf den Weg nach Weihnachten zu machen. Weihnachts-Guides führen Gruppen von etwa 10 Personen durch den Weihnachts-Wandel-Weg. Start alle 20 Minuten.

Anmeldung im Gemeindebüro ist unbedingt erforderlich, damit die jeweilige Startzeit mitgeteilt werden kann.

18 Uhr traditionelle Christvesper in der und um die Kirche.

Weihnachtsfeiertage



1. Weihnachtstag:

Spellen 10 Uhr, Friedrichsfeld 10 Uhr

2. Weihnachtstag:

Friedrichsfeld 10 Uhr

Anmeldung zu allen Gottesdiensten am 24. und 25. Dezember erforderlich im Gemeindebüro, Tel. 0281/41011 am 14. und 16. Dezember von 9 bis 12 Uhr sowie am 17. Dezember von 15 bis 18 Uhr.

"Weihnachts-Segen to go"

Wer Lust hat auf einen Weihnachts-Spaziergang hat, findet einen handfesten "Weihnachts-Segen to go" an den Lichterketten vor der Kirche in Friedrichsfeld.

Offene Kirche

An beiden Weihnachtstagen sind die Kirchen auch nach den Gottesdiensten von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem weist die Gemeinde auf die Angebote auf ihrer Homepage hin: www.spellen-friedrichsfeld.ekir.de

Ev. Kirchengemeinde Götterswickerhamm

Heilig Abend



Weihnachts-Wege:



Katharina-von-Bora-Haus (Rönskenstraße 77)

Kirche Möllen (Auf dem Bünder 37)

Kirche Götterswickerhamm (Dammstraße)

Von 15 bis 17 Uhr sind die beiden großen Kirchen und das Gemeindehaus durchgehend geöffnet. Es gibt einen Weg zur Krippe, den alle zu unterschiedlichen Zeiten gehen können. Dort wird das Friedenslicht aus Bethlehem weitergegeben. Die Kerzen hat die Voerder Künstlerin Martina Reimann gestaltet. Krippenspieler und fleißige Engel weisen den Weg.

Voerder Kirche (An der Grünstraße 1)

Dort gibt es von 22 bis 23 Uhr eine Nachtwache am Feuer. Und auch hier kann das Friedenslicht noch mitgenommen werden.

Organisatorisches

Auf dem Weihnachts-Weg ist ein Mundnasenschutz erforderlich sowie die Einhaltung des Abstandes von 1,5 Metern. Ebenso ist eine Hinterlegung der Daten (pro Haushalt) erforderlich. Dies geschieht passend zu Weihnachten per „Volkszählungskarte“. Diese kann schon vorher ausgefüllt und mitgebracht werden, ist aber auch am Eingang erhältlich.

Weihnachtsfeiertage

1. Weihnachtstag

7 Uhr Gottesdienst in Götterswickerhamm. "Sollte der Platz auf Grund der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht ausreichen, wird um 8.30 Uhr ein zusätzlicher Gottesdienst gefeiert.", heißt es in der Ankündigung.

10 Uhr Gottesdienst in Götterswickerhamm.

2.Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst in Möllen.

Alle Gottesdienste in der Kirchengemeinde Götterswickerhamm werden ohne Anmeldung gefeiert.