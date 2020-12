Nach dem Messerangriff in Wattenscheid ist am Sonntag die A40 im Bereich Bochum Hamme gesperrt. Die Polizei sucht in den Böschungen nach der Tatwaffe.

Deshalb ist die A40 zwischen den Anschluss-Stellen Stadion und der Herner Straße vorübergehend gesperrt. Das Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr.



Der Vorfall soll sich Freitagabend an der Geitlingstraße ereignet haben. Vorher soll es nach Angaben der Polizei einen Beziehungssreit zwischen einem 20-jährigen und seiner 17-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin gegeben haben. Eine 19-jährige Freundin wollte eingreifen. Dabei stach der mutmaßliche Täter mehrere Male auf sie ein. Die 19-jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Auch die 17-jährige wurde verletzt, allerdings nur leicht. Der Tatverdächtige wurde kurz danach festgenommen, so die Polizei. Er ist jetzt in Haft.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt.

