Das Bistum Essen hat Fehler im Umgang mit einem vorbestraften Priester eingeräumt. Der Mann war mehrfach wegen sexuellem Missbrauch vorbestraft und war in Wattenscheid in der Seelsorge tätig. Die Taten hat er in den 70er und 80er Jahren im Erzbistum Köln und im Bistum Münster begangen. Das Bistum hat jetzt einen unabhängigen Untersuchungsbericht vorgelegt.

"Das Ergebnis der Untersuchung beschämt mich sehr" - schreibt Bischof Overbeck in einem Brief an die Gemeinde St. Joseph in Wattenscheid, in der der Mann im Ruhestand in der Seelsorge gearbeitet hat. Spätestens 2010 hätten ihm diese Aufgaben verboten werden müssen - in dem Jahr wurden alle Unterlagen von bekannten Missbrauchsfällen im Bistum Essen noch einmal durchgesehen und waren somit bekannt. "Als Bischof hätte ich den Bedarf erkennen und handeln müssen", sagt Overbeck und räumt damit auch persönliche Fehler ein.

Quellen: WDR-Fernsehen/Radio Bochum