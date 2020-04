Bei einem Verkehrsunfall am heutigen 6. April ist ein 62-Jähriger in Bochum schwer verletzt worden. Was war passiert?

Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf dem Zeppelindamm in Richtung Bochum-Linden und wollte nach links auf die Ruhrstraße abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 62-jähriger Bochumer mit seinem E-Bike auf dem Zeppelindamm in Richtung Wattenscheid.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Zweirad.

Der 62-Jährige stürzte und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/