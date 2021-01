Patienten und Mitarbeiter positiv gestestet.

An der LWL-Klinik für Psychiatrie am Stadtpark musste eine Corona-Quarantänestation eingerichtet werden. Einige Patienten waren vorher positiv auf Covid-19 getestet worden. Zwei davon haben deutliche Symptome und hohes Fieber. Das hat uns der stellvertretende ärztliche Direktor der Klinik, Knut Hoffmann, auf Nachfrage bestätigt. Alle Angestellten, die Kontakt hatten, wurden getestet. Auch hier gab es positive Fälle. Alle Betroffenen sind in häuslicher Quarantäne und werden vom Gesundheitsamt betreut.

Negativ getestete Mitarbeiter*innen durften wieder arbeiten gehen. Die Klinik steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Corona-Inzidenz wieder über 100

Ein weiterer Bochumer ist an den Folgen von Covid-19 gestorben, das teilte die Stadt mit. Außerdem fielen 65 Tests positiv aus. Die 7-Tage-Inizidenz ist wieder deutlich gestiegen und liegt jetzt bei 103,1. Sie wird wahrscheinlich weiter steigen, weil zum Jahreswechsel und davor weniger Bochumer getestet wurden.

Quelle: Radio Bochum