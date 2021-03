Während der aktuellen Diskussionen um die Coronaschutzimpfungen, Pandemielockerungen, Präsenzunterricht und der drohenden dritten Welle scheint ein mega wichtiges Thema momentan etwas unterzugehen: Die Blutspende‼️

Gelegenheit zur #Blutspende gibt es bei uns in Wattenscheid in den nächsten Tagen. Sonntag, 21. März von 10:00-14:00 Uhr und am Montag, 22. März, von 15:30-19:30 Uhr im DRK-Zentrum an der Sommerdellenstraße 26.

Die längst üblichen Corona-Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer medizinischen Maske, Abstand zu halten, bereits am Eingang Hände zu desinfizieren, Lunchpaket für daheim und die #Reservierung einer Wunsch-Spendezeit zur Vermeidung von Warteschlangen gelten natürlich auch diesmal‼️

Hier könnt Ihr Eure #Wunsch-Spendezeit reservieren und damit gleich mehrfach Lebensretter werden:

https://www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine/termine?utf8=%E2%9C%93&term=44866

Es sind noch einige Spendezeiten frei verfügbar. Wir hoffen und zählen auf Euch