Nun ist es offiziell: Dr. Hermann-Josef Liesenklas, bis 30.09.2019 Chefarzt am heimischen Martin-Luther-Krankenhaus, wird ein neues Ehrenamt in der Hellwegstadt wahrnehmen und im Herbst für das Amt des Kreisverbandsarztes beim DRK kandidieren. In einem Gespräch mit einzelnen Präsidiumsmitgliedern tauschte man sich intensiv aus und war sich im Ergebnis schnell einig. Insbesondere seine Bindung an die Bürger in Wattenscheid bekräftigten seinen Entschluss.

Dr. Liesenklas, seit Oktober 2019 Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Marienhospital in Gelsenkirchen-Ückendorf, freute sich über die Nachfrage der Rotkreuzler und sagte spontan zu, diese verantwortungsvolle Aufgabe beim DRK zu übernehmen. Damit übernimmt er die medizinische Leitung bzw. Verantwortung des Kreisverbandes, der sich noch auf Suche nach einem Stellvertreter befindet.

„Gern übernehme ich dieses Amt zumal unsere gegenseitigen Vorstellungen von diesem Ehrenamt gut zusammen passen. Meinen Schwerpunkt sehe ich in Schulungen des Personals wie Sanitäter und Erste-Hilfe-Ausbilder, aber auch in Vorträgen für die Bevölkerung. Zudem sehe ich mich als Ansprechpartner für alle medizinischen Fragen und stelle gern Kontakte zu anderen Ärzten und Fachrichtungen sicher“, so der 57-jährige Arzt.

Die Verantwortlichen des DRK vor Ort freuen sich über diesen Coup. DRK-Präsident Thorsten Junker dazu: „Herr Dr. Liesenklas ist Chirurg und Orthopäde und besitzt auch die Befähigung für den Rettungsdienst, das kommt uns sicher sehr zugute. Wir werden von seiner hohen Fachkompetenz profitieren. Auch menschlich passt er gut in unser Präsidiumsteam und wir lagen alle spontan auf einer Wellenlänge.“

In den nächsten Monaten wird der neue Doc aktiv eingebunden und steht dann bei den Präsidiumswahlen auf der Mitgliederversammlung im Herbst 2020 zur Wahl als Kreisverbandsarzt.

Seine ersten Kontakte zum Ehrenamt knüpft der in Bottrop-Kirchhellen lebende Familienvater von vier Kindern am Rosenmontag. Am 24. Februar unterstützt er als Notarzt den sanitäts- und rettungsdienstlichen Einsatz beim Gänsereiten in Höntrop und den sich anschließenden Karnevalsumzug.

Dann heisst es an seiner neuen und alten Wirkungsstätte wieder „Wattsche helau....“.