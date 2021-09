Am 09.Septemder fand die Jahreshauptversammlung des F.W.K. Festausschuß Wattenscheider Karneval e.V.statt.

Der FWK trauert um Dieter Harich, der am Mittwoch (8.9.) überraschend verstorben ist. Dieter führte als Stadtprinz Dieter I. mit seiner Prinzessin Sabine I. Knappe, beide aus den Reihen der Gü.Ka.Ge, das Wattenscheider Narrenvolk in der Session 2014/2015 an. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Foto: Karl Heinz Lehnertz

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Der Präsident Franz Seidl und der Schatzmeister Ralf Heine wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Der FWK unterstützt die Impf-Kampagnen des Bund-Deutscher-Karneval und Bund-Ruhr-Karneval, deren Mitglied er ist. Die Vorbereitungen für die kommende Session laufen.

Für den am 13.11.2021 in der Stadthalle Wattenscheid geplanten Sessions- Auftakt sind zunächst die 2G-Regeln vorgesehen. Der FWK will, unter den dann geltenden Corona- Bestimmungen, ein trag-und genehmigungsfähiges Konzept erstellen, um die Veranstaltung so normal wie möglich durchführen zu können. Der dann amtierende Elferrat wird erstmals aus Mitgliedern aller im FWK vertretenen Vereinen bestehen.

Kartenreservierungen sind ab sofort bei den bekannten Ansprechpartnern

oder im FWK Büro (02327 4178827‬) möglich.