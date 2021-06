Am Sonntagmorgen eilte die Polizei gegen 4.10 Uhr zu einer Schlägerei an der Straße Am Lippehafen. Ein 21-jähriger Bocholter schlug bei diesem Einsatz einen 27-Jährigen Polizeibeamten mehrfach ins Gesicht. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der Beamte musste im Krankenhaus ambulant versorgt werden. Den Bocholter erwartet jetzt ein Strafverfahren.