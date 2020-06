Betrüger lassen sich immer neue Maschen einfallen, um an das Geld anderer Menschen – und hier insbesondere älterer Menschen - zu gelangen. Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft werden dabei in vielen Fällen ausgenutzt. Daher beschreiten Polizei und die Sparkasse neue Wege, um Menschen vor Betrügern zu schützen. Einer dieser Wege ist die vorliegende Broschüre „Klüger gegen Betrüger!“. Die Polizei des Kreises Wesel hat sie zusammen mit der Sparkasse drucken lassen. Sie ist kostenlos in den Geschäftsstellen der Nispa erhältlich.

„Die Fälle steigen, in denen unsere Mitarbeiter bei Geldtransaktionen misstrauisch werden. In der Vergangenheit konnten wir helfen, den Kunden vor Schaden zu bewahren“, so Friedrich-Wilhelm Häfemeier, Vorstandsvorsitzender der Nispa.

Die Anzahl der Trickbetrugsfälle nimmt zu. Im Jahr 2017 wurden 300 Taten im Kreis Wesel gemeldet, 2018 waren es schon 1000 und 2019 waren es über 1500 Fälle. Die Dunkelziffer dürfte groß sein, da erfahrungsgemäß nur ein Teil der Fälle gemeldet wird.

„Oft spielen Ablenkung und Täuschung eine große Rolle. Ob es nun der legendäre Enkeltrick, die angeblichen Handwerker oder neuerdings vermehrt die falschen Polizisten sind; immer wird versucht, das Vertrauen lebensälterer Menschen zu gewinnen und für kriminelle Machenschaften auszunutzen“, sagt Dr. Ansgar Müller, Landrat und Chef der Kreispolizeibehörde Wesel.

Auf rund 40 Seiten sind Erfahrungswerte und praktische Tipps der Polizei zusammengetragen, damit Trickbetrüger am Telefon, an der Haustüre oder im Internet keine Chance haben.

„Diese Broschüre soll dazu beitragen, die Menschen vor dem Verlust von Geld und Wertgegenständen zu bewahren!“, so Dr. Müller.

Die übersichtlich gestaltete Broschüre steht auch als PDF unter www.nispa.de zur Verfügung.