Hunderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern nutzten am vergangenen Samstag die Gelegenheit, sich am Tag der offenen Tür über die vielfältigen Bildungsangebote des Berufskollegs Wesel zu informieren.

Viele von ihnen nahmen an den Gruppenführungen durch das Schulgebäude teil und erhielten einen Einblick in die hohe Anzahl an Lerngruppen-, Computer- und Werkräumen, die den vier schulischen Abteilungen Agrarwirtschaft, Gesundheit, Erziehung und Soziales, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung stehen. Sie ermöglichen ein handlungs- und berufsorientiertes Lernen.

Besonders stolz präsentierte das Berufskolleg an diesem Tag seine neuen Naturwissenschaftsräume im Erdgeschoss, die seit Schuljahresbeginn genutzt werden können. Die Besucher konnten anhand der dargebotenen Workshops und Unterrichtspräsentationen live erleben, welche neuen Lernmethoden die mit modernster Technik ausgestatten Räume eröffnen. Davon profitieren vor allem Bildungsgänge, die auf die berufliche Bildung im technischen Bereich und Gesundheitswesen ausgerichtet sind.

Erstmals erhielten die Besucher in diesem Jahr auch Zutritt zum anliegenden Gewächshaus, das für den praxisnahen Unterricht in den Bildungsgängen des Agrar- und Gartenbaubereichs zur Verfügung steht.

Beratungswochen

In den kommenden zwei Wochen werden weiterhin Anmeldungen entgegengenommen. Für ein individuelles Beratungsgespräch, das für eine Anmeldung verpflichtend ist, steht vom 3. bis 14. Februar das Beratungsteam des Berufskollegs Wesel montags bis freitags täglich von 14 bis 17 Uhr zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an alle im Kreisgebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 und deren Eltern. Sämtliche Schulabschlüsse vom Hauptschulabschluss bis hin zum Abitur können am Berufskolleg erlangt werden. Weitere Informationen, insbesondere über die für eine Anmeldung benötigten Unterlagen, finden sich auf der Homepage des Weseler Berufskollegs: www.bkwesel.de.