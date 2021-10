Bei uns sind sie ja immer recht ruhig - die Rabenkrähen in unserer Ausstellung (hier allerdings nicht im Bild)! Zum Glück sind ihre Kollegen an der Festung da redseliger gewesen... Der Museumsleiter des LVR-Niederrheinmuseums hat aufgeschrieben, was er da so mitbekam... Die Raben(krähen) Hugo, Heinrich, Gérard und Wilhelm erzählen mit viel Phantasie und einer Prise Humor. Erfahren Sie (bzw. Ihre Kinder/Jugendlichen zwischen 8 und ca. 15 Jahren) mehr bei einer Lesung in der Brisürenkasematte im LVR-Niederrheinmuseum Wesel. Sonntag, 24. Oktober, ab 15 Uhr (Dauer ca. 1 Std.) Die Lesung ist kostenlos - es gibt 15 Plätze. Das Stadtarchiv Wesel bittet darum, sich im Vorfeld anzumelden (Telefon: 0281/1645400, Mail: archiv@wesel.de). Sollten Restplätze vorhanden sein, werden diese vor Ort vergeben. Für alle Veranstaltungen gelten die bekannten „3G-Regeln“. Zudem ist (außer an festen Plätzen) eine medizinische Maske (sog. OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen. Die Veranstaltung ist Teil eines Rahmenprogramms für die Ausstellung Stadt und Festung (noch bis 05.12.2021) im LVR-Niederrheinmuseum Wesel. Das Rahmenprogramm startet schon morgen (Mittwoch - Abend) mit einem Vortrag von Herrn von Blomberg in der frisch restaurierten Kasematte (vollständiges Programm siehe "Rahmenprogramm zur Ausstellung ´Stadt und Festung Wesel´ Historische Vorträge im LVR-Niederrheinmuseum und in der Brisürenkasematte hier beim Lokalkompass).