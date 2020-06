Die Flürener Schützen trotzen dem Ausfall des diesjährigen 125. Jubiläumsfestes wegen Corona und erzeugen intime Gedenkmomente für alle Vereinsmitglieder.

Trotz des Corona-bedingten Entfalls der Feierlichkeiten zum 125. Jubiläumsfest ließen es sich die Flürener Vereinsmitglieder nicht nehmen, für eine schützenfestähnliche Ersatzatmosphäre sowie heimatliche Gefühlsmomente zu sorgen.

Pünktlich zum vermeintlichen Start des Schützenfestes (5. Juni 2020) hissten viele Schützen vor ihren Häusern und Wohnungen im ganzen Ort ihre grün-weißen Fahnen mit den gelben Kartäuserglocken, dem Wappen von Flüren.

Videogruß des Präsidenten

Ein herzlicher Videogruß des Präsidenten Dirk Feuerstein war und ist ab sofort auf der Internetseite des Bürgerschützenvereines (www.buergerschuetzen-flueren.de) zu bestaunen.

Im kleinen Kreis fand dann am Samstag, 6. Juni 2020, die Kranzniederlegung am Flürener Ehrenmal statt.

Danach gab es mehrere Abordnungen von jeweils acht Schützen, die sich bei verschiedenen Vereinsmitgliedern privat zu einem gemeinsamen „Start-Bierchen“ einfanden und die übrigen Vereinsmitglieder per Foto oder Video an ihren Besuchserlebnissen teilhaben ließen.

Das amtierende Königspaar

Das amtierende Königspaar lud sein Throngefolge auf einen gemütlichen Frühschoppen ein, bei dem unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln sogar grün-weiße, eigens dafür gestaltete Mundschutze mit Flürener Wappen zum Einsatz kamen.

„Trostpils“

Die Mitglieder der 3. Kompanie bekamen beispielsweise ein „Trostpils“ mit persönlicher Widmung ins Haus geliefert, und zwar ebenfalls durch kleinere Abordnungen inkl. musikalischer Unterstützung von einigen Spielleuten des Flürener Tambourkorps. Anschließend prostete man sich zu einem vereinbarten Zeitpunkt per Foto über WhatsApp zu und verschickte unzählige Grüße an alle Schützen und Schützenfreunde.

"Bedauern und die Traurigkeit"

Immer wieder war bei den zahlreichen Posts in den sozialen Medien oder den Nachrichten über das Smartphone aber auch das Bedauern und die Traurigkeit der Flürener Schützen zu spüren. Denn trotz aller kleinen Überraschungen, die sich die jeweiligen Vorstände der Kompanien und Gliederungen haben einfallen lassen, so bleibt doch die Sehnsucht nach dem richtigen, einzigartigen Jubiläums-Schützenfest, bei dem sämtliche Mitglieder alle Weseler Schützenvereine gemeinsam und ausgelassen den Festplatz an der Flürener Bürgerhalle beben lassen können.