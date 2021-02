Der Integrationsrat der Stadt Wesel hat einen neuen Flyer über seine Arbeit herausgegeben.

Neben den Informationen über die Aufgaben und Ziele sind auch die Kompetenzen des Gremiums sowie alle Namen der Mitglieder aufgeführt. Die im Integrationsrat vertretenen Politiker sollen Wünsche und Anregungen der Migrantenselbstorganisationen an den Rat der Stadt Wesel weitergeben, um möglichst alle Migrantengruppen zu repräsentieren.

Der Vorsitzende des Integrationsrates, Cihan Sarica, hat sich vorgenommen, die Öffentlichkeitsarbeit des Integrationsrates zu intensivieren. Er möchte aktiv den Integrationsprozess in Wesel mitgestalten.

Hier gibt es den Flyer

Der Flyer ist im Rathaus an der Info-Theke (Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel) erhältlich. Zudem kann er bei der Geschäftsstelle des Integrationsrates unter Tel. 0281/203 2371 oder per Mail an: integration@wesel.de bei der Integrationsbeauftragten der Stadt Wesel, Claudia Wenzel, angefordert werden.