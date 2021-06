DasFerienaktionsprogramm, erarbeitet vom Team Kinder- und Jugendförderung derStadt Wesel, erfreut sich seit vielen Jahren größter Beliebtheit. Es findet bereitszum 27. Mal, jeweils in den Sommerferien statt. Dankdes Ferienaktionsprogramms der Stadt Wesel wird es für Kinder und Jugendliche in

den Sommerferien nicht langweilig.

Trotz der Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie wurde ein umfangreiches

Programm auf die Beine gestellt.Kinderund Jugendliche, vorrangig im Alter von 6 bis 18 Jahren, können sich auf

vielseitige, teilweise sogar kostenlose Veranstaltungen aus den Bereichen

Ausflüge, Backen und Kochen, Kreativ, Kultur, Natur, Spiel und Spaß, Sport und

Wissen freuen. Zuden Highlights des Programms 2021 zählen: Detektiv-Abenteuer mit einem echten

Detektiv, Wald-Agenten-Training, die Schreibwerk-statt so wie die erstmalig im

Programm aufgenommenen Veranstaltungen: Fotokurs für Jugendliche und die

STANNO-Fußball-Olympiade.Daskomplette Programm und ein Anmeldeformular finden Sie auf der Website: www.wesel.de/ferienaktionsprogrammWirmöchten den Kindern und Jugendlichen sowie allen Beteiligten mit dem

Sommerprogramm viel Abwechslung und Freude bereiten.

Abwechslung vom Corona-Alltag sowie neue und spannende Eindrücke gehörten

ebenso mit dazu.Ulrike Westkamp:

"Es ist mir wichtig, dass eine Teilnahme nicht am Geld scheitert!" DankUnterstützung zahlreicher gewerblicher und privater Sponsoren, die rund 4.500

€uro gespendet haben, sind viele Freizeitangebote komplett kostenlos, mancheAktionen kosten eine geringe Gebühr, die allerdings für Bedürftige, nach Prüfung,

durch die Leistungenaus dem Bildungs- und Teilhabepaket übernommen werden kann. Alle Veranstaltungen wurden unter dem Gesichtspunkt von Corona geplant.

Im letzten Jahr konnten alle geplanten Veranstaltungen auch durchgeführt

werden.Sollte dennoch eine Veranstaltung nicht stattfinden können, werdenangemeldete Teilnehmer umgehend informiert und etwaige Kosten erstattet. VieleVeranstaltungen sind oft schon in den ersten Tagen nach Anmeldebeginn ausgebucht,

also: auf www.wesel.de/ferienaktionsprogramm informieren und anmelden.Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Ferienaktionsprogrammist Lisa Neumann,Telefon: 02 81 / 2 03 27 39oder E-Mail: jugendfoerderung@wesel.de Auchverschiedene weitere Einrichtungen der offenen Tür wie Jugendzentrum Karo, Jugendcafe

Schepersfeld, Jugendhaus Upstairs, Jugendtreff Skyline, Jugendzentrum Flash, Jugendhäuser

Come In, Jugendhaus Just4You, Jugendclub Büderich, Juze Ginderich und der AWO

Mädchentreff Wesel bieten ergänzend eine Reihe weiterer Veranstaltungen sowie offene

Treffs an.