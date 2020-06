Bislang müssen niederrheinische Auszubildende und Tierpraxen lange Berufsschulwege in Kauf nehmen, wenn es um die Ausbildung zu tiermedizinischen Fachangestellten geht: Die nächstgelegenen Berufsschulen, die den dazu notwendigen Bildungang anbieten, sind beispielsweise in Neuss, Münster oder Dortmund. Ab dem kommenden Schuljahr 2020/2021 wird sich das ändern.



Die Einrichtung dieses Bildungsgangs am Berufskolleg Wesel wurde vor einigen Tagen von der zuständigen Bezirksregierung offiziell genehmigt, Anmeldungen nimmt das Berufskolleg ab sofort entgegen. Die Weseler Kreisverwaltung begrüßt das neue Bildungsangebot: "Mit der Einrichtung dieses Bildungsganges am nördlichen Niederrhein wird auch die Ausbildung im ländlichen Raum gestärkt. Im günstigsten Fall ist die Erhöhung von Ausbildungskapazitäten zu erwarten, da Auszubildende und Praxen von einem kürzeren Schulweg profitieren."

Für Informationen und Anfragen steht das Schulbüro unter der Telefonnummer 0281/966610 oder per E-Mail an buero@verwaltung.bkwesel.de zur Verfügung. Anmeldebögen können auf der Homepage www.bkwesel.de online heruntergeladen werden.