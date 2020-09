"NIEDERRHEIN ∙ KUNST ∙ HEIMAT und DUDEN. Malereien von Martin Lersch" heißt eine Ausstellung im LVR-Niederrheinmuseum Wesel die am Sonntag, 27. September, eröffnet wird und bis 10. Januar 2021 zu sehen sein wird.

Der in Goch lebende Künstler Martin Lersch blickt auf eine lange Reihe verschiedenster Ausstellungen und Kunstprojekte zurück, die häufig am Niederrhein und auch in Frankreich stattfanden. Der Maler, Zeichner und Buchillustrator ist stark durch die Kunst und Kultur Frankreichs geprägt, wo er viele Lebens- und Schaffensjahre verbrachte.

Niederrheinisches und die Öffnung zur Welt

Immer wieder nimmt Martin Lersch in seinem Werk Motive aus dem großen Fundus der Weltkunst auf, die er durch seine persönlichen Aneignungen akzentuiert. Dies ist auch in der aktuellen Ausstellung der Fall. So handelt es sich hier keineswegs um eine niederrheinische oder heimatliche Nabelschau. So bringt Martin Lersch hier Niederrheinisches und die Öffnung zur Welt zusammen.

Verwendete Vorlagen

Wie in einem Duden sortiert Martin Lersch im Katalog, in „seinem“ Duden, die Künstler der von ihm verwendeten Vorlagen in alphabetischer Ordnung. Allerdings spielt er hier mit diesem Ordnungssystem und sortiert die Künstler mal nach den Vor- oder den Nachnamen ein. So lautet die Botschaft von Martin Lersch: Schreibe, bzw. gestalte Deinen eigenen Duden und befülle ihn mit Inhalten, die Du Dir angeeignet und verinnerlicht hast.

Zu dem pädagogischen Programm „Ich mal mir meinen eigenen Duden“ für Kinder und Erwachsene siehe unter der Homepage des Museums: www.niederrheinmuseum-wesel.lvr.de