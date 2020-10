Man könnte fast glauben, Vincent van Gogh sei in Wesel gewesen, wenn man von Büderich kommend die Schillstraße Richtung Bahnhof fährt. Doch Irrtum - tätig waren hier kleine Künstlerinnen und Künstler der Naturschutzjugend (NAJU) aus Wesel und Hamminkeln. Unter Anleitung der Künstlerin und Lehrerin Samantha Moll brachten sie am Samstag den neuen Lippemündungsraum auf Papier.

Die Stadt Wesel hatte auf Beschluss des Kulturausschusses nicht mehr benötigte Wahlplakatständer weiß tapezieren lassen und Künstler*innen und Vereinen zur Gestaltung überlassen.

Insgesamt wurden zehn Flächen ausgewählt. Den Zuschlag für einen Plakatständer an der Zitadelle erhielt die NAJU.

Neben haupt- oder nebenberuflich tätigen Urban Artists wird eine Fläche von psychisch beeinträchtigten Jugendlichen von der Caritas Duisburg gestaltet. Außer der NAJU beteiligen sich die DPSG-Pfadfinder*innen Wesel-Feldmark an der Aktion.

Die Aufsteller, auf denen bis vor Kurzem noch Wahlplakate klebten, werden in nächster Zeit gestaltetet. Anschließend werden die entstandenen Werke fotografiert und auf der Webseite der Stadt Wesel, www.wesel.de, präsentiert.

Wer vorher schon mal schauen will, wird hier fündig:

Franz-Etzel-Platz (2x)

Heubergpark gegenüber der Einmündung zur Isselstraße (2x)

Schermbecker Landstraße

Zitadelle (3x)

Marktplatz Büderich

Marktplatz Ginderich

Die beteiligten Künstler/innen kommen aus Wesel, Dinslaken und Umgebung. Dazu zählen Julian Schimanski - Mr. Oreo Graffiti, Raphael Wiese, Andreas Bänsch, Lukas Gardemann von handmade.help, Martin Pawlusiak und Samantha Moll.