In Deutschland können rund 6,2 Millionen Erwachsene nur eingeschränkt oder überhaupt nicht lesen und schreiben. In Wesel sind es ca. 4000 Personen.

Wesel. Mit verschiedenen Angeboten unterstützt das Mehrgenerationenhaus Wesel diese Menschen in ihrem Alltag. Zum Weltalphabetisierungstag macht das MGH gemeinsam mit weiteren Akteuren durch den Aktionstag Lesen und Schreiben auf das Thema aufmerksam und lädt zum Austausch ein.

Mit ihrem Engagement stärken die Mehrgenerationenhäuser den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das soziale Miteinander. Sie schaffen besondere Angebote, zum Beispiel für Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Etwa 170 der rund 530 vom Bundesfamilienministerium geförderten Mehrgenerationenhäuser engagieren sich aktuell im Sonderschwerpunkt „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz“.

Das Mehrgenerationenhaus Wesel ist seit diesem Jahr mit dabei und bietet unter anderem ein Lerncafé für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten an.

Aktionstag am 25. August vor dem Rathaus

Mit bundesweiten Aktionen machen die in der Alphabetisierung Aktiven rundum den Weltalphabetisierungstag am 8. September auf ihre Arbeit aufmerksam. Zusammen mit zahlreichen Netzwerkpartner lädt das MGH Wesel alle ein, am Aktionstag teilzunehmen und sich zu den Themen Alphabetisierung und Grundbildung auszutauschen. Am Mittwoch den 25. August findet der Aktionstag „Lesen und Schreiben“ in der Zeit von 10 bis 15 Uhr vor dem Rathaus statt. In Kooperation mit einem breiten Bündnis von Weseler Akteuren möchten man auf die Vielfalt der Angebote für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten in Wesel aufmerksam machen. Gemeinsam mit den Experten vom Alfa-Mobil möchten man den Tag nutzen um zu informieren und mit den Gästen ins Gespräch kommen.

Ein buntes Programm mit Geschichten von Betroffenen, Lesungen, künstlerischen Elementen, ein Quiz und Schriften lesen, versprechen Abwechslung und neue Blickwinkel auf das Thema Alphabetisierung. Diesen Austausch möchten wir gerne in den folgenden Aktionswochen „Lesen und Schreiben öffnet Welten“ fortführen.