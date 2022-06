Das Angebot "Aqua-Wellness" der AWO Lotte-Lemke-Familienbildungsstätte verknüpft körperliche Fitness mit seelischem Wohlbefinden. Auftanken in angenehm warmem Wasser mit Bewegung und Musik und entlastende Übungen wirken auf die Muskulatur.

Die Kurse finden mittwochs ab dem 29. Juni bis zum 3. August jeweils von 19 bis 19.45 Uhr oder von 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr im Heubergbad Wesel statt.