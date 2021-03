Eine erneute Dorfputzaktion in Dingden veranstaltet die USD am Samstag, 27. März. Unter dem Motto "Wir machen sauber" treffen sich Helfer zwischen 10 und 10.30 Uhr am Freibad und werden in kleinen Gruppen (unter Einhaltung der Corona-Vorgaben) unterschiedliche Gebiete ablaufen.

"Es sollen vornehmlich die Fuß- und Radwege abgelaufen werden und Müllgegenstände aufgesammelt werden.", heißt es in der Ankündigung der USD, die sich freuen würde, wenn sich "noch einige Freiwillige finden würden, die bei dieser Aktion mitmachen. Zur besseren Koordinierung wäre es schön, wenn interessierte Teilnehmer sich vorher anmelden, damit die Gruppeneinteilung im Voraus gemacht werden kann.", heißt es weiter.

Ein kleines Dankeschön

Die geltenden Corona-Vorgaben (Gruppenstärke, gemeinsame Haushalte, Adresslisten, Masken, usw.) werden berücksichtigt, daher wird es auch keinen gemeinsamen Imbiss geben, sondern jeder Teilnehmer erhält im Anschluss ein kleines Dankeschön.