Mitte Oktober war es endlich wieder soweit: Nach zweimaligem Umplanen und Verschieben in 2020 konnte „Mit Sankt Nikolaus unterwegs“ nun endlich stattfinden.



In Kooperation mit dem Café International der Malteser, dem Sozialdienst katholischer Frauen und dem Innenstadtprojekt des Caritasverbandes haben sich Familien auf Einladung der Kirchengemeinde auf einen Erkundungstrip durch die Weseler Innenstadt gemacht, fachkundig begleitet durch Stadtentdeckerin Ingeborg Deselaers-Pottgießer.

Zunächst galt es an verschiedenen Stationen, wie im Kasinogarten, Geschicklichkeit zu zeigen. Auf dem Außengelände der KiTa Antonistraße war eine Verpflegungsstation aufgebaut, um anschließend gestärkt weiter auf Kennenlernreise zu gehen. Den Abschluss und das Highlight bildete die Aufführung des Zirkus „Butterfly“ mit Schüler*innen des Konrad Duden Gymnasiums in der Martini-Kirche.

Insgesamt haben etwa 60 Männer, Frauen und Kinder teilgenommen. Ermöglicht wurde der Begegnungstag dank finanzieller Unterstützung von Ingeborg Deselaers-Pottgießer und den Trägerinnen des Integrationspreises von 2019 Ilka Trapp und Sigrid Stock, die ihr Preisgeld zur Verfügung stellten. Sachspenden in Form von Säften steuerte die Firma van Nahmen bei. Herzlichen Dank auch den Engagierten aus der Pfarrcaritas und allen anderen, die die Aktion tatkräftig unterstützt haben.

Wer Interesse hat, in diesem Projekt mitzuarbeiten, meldet sich gerne bei Pastoralreferent Martin Knauer unter Tel. 0281/3002669-280 oder per E-Mail an martin.knauer@sanktnikolaus-wesel.de, denn auch im nächsten Jahr soll es wieder ein „Mit Sankt Nikolaus unterwegs“ geben.