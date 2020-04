Dass in einigen Monaten ein paar Prozente von uns allen möglicherweise keinen Job mehr haben, schiebe ich jetzt mal kurz beiseite. Es gibt nämlich auch von amüsanten Dingen zu berichten ...

So erzählte mir die Mitarbeiterin einer bekannten Lebensmittelmarktkette kürzlich, die Kunden seien nicht nur scharf auf Toilettenpapier, Nudeln und Milch. Was man außerdem vergeblich in den Regalen suche, sei Knusperpuffreis.

Witzig, nä?!

Oder auch diese Fotochallenges, die seit rund zwei Wochen durch die Sozialen Medien rumpeln. Fiel mir erst richtig auf, als ich dieses vermeintlich skandinavische Blondchen sah. Bei näherem Hinsehen war's dann die Heike aus Wesel. Forderte 30 Jahre alte Bilder ihrer Liker ein.

Echt sehenswert, was da nachkam!

Meine Clique in Brünen hingegen bespaßte sich via WhatsApp mit Fotos vom Arbeitsplatz, nachdem Silke als Intensivkrankenschwester in der Zeitung aufgetaucht war. Ralf mit Helm, Holgi mit Klopapier, Inge vor leeren Regalen, Anja in New York (auf dem Bild hinter ihr!), Anne auf der Leiter im Garten, ich mit John Lennon.

Kann schon lustig sein, so 'ne Challenge.

Was daddelt Ihr auf der Digitalschreppe, um die Einsamkeit zu bekämpfen?