STADTRADELN ist eine bundesweite Aktion des Klima-Bündnisses, um den Radverkehrsanteil in den Kommunen nachhaltig zu steigern und den Spaß der Bürgerinnen und Bürger am Radfahren zu wecken. In den vergangenen Jahren nahmen bundesweit immer mehr Kommunen und Radler am STADTRADELN teil.

Die Stadt Wesel beteiligte sich in diesem Jahr zum vierten Mal am STADTRADELN. Die Aktion fand in der Zeit vom 8. bis 28. Mai statt. In drei Aktionswochen dokumentiertenBürger alle mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Werben für das Radfahren im Alltag

Wesel nahm gemeinsam im Verbund mit den anderen zwölf Kommunen im Kreis Wesel sowie dem Kreis Wesel an der Mobilitätskampagne teil. Ziel war es, möglichst viele Teilnehmer fürs STADTRADELN zu gewinnen und so für das Radfahren im Alltag in der Breite der Bevölkerung zu werben.

1.813 aktive Radler in mehr als 90 Teams

Das STADTRADELN 2022 war für die Stadt Wesel ein voller Erfolg. Insgesamt nahmen 1.813 aktive Radler in mehr als 90 Teams an der Radfahraktion in diesem Jahr teil und erradelten knapp über 350.000 Kilometer. Zu den teilnehmenden Teams gehörten z. B. Vereine, Schulen, Unternehmen, Kitas sowie Teams aus Freunden und Familien. So konnte die Stadt Wesel gemeinsam mit den Weseler Radler*innen die sehr guten Ergebnisse aus dem Vorjahr sogar übertreffen und sich kreisweit mit der größten zurückgelegten Strecke ganz vorne positionieren.

Auszeichnungen

Folgende Teams und Radler haben in den verschiedenen Kategorien die meisten Kilometer zurückgelegt:

1. Beste Kita:

Kita Kartäuserweg, 9.104 km

2. Beste Grundschulklasse:

Giraffenklasse der Städtischen Gemeinschafts-Grundschule Am Buttendick, 1.579 km

3. Beste Klasse einer weiterführenden Schule:

9a KON/MAA der Städtischen Gesamtschule Am Lauerhaas, 2.722 km

4. Bestes Team (absolut – Kilometer)

Marien-Hospital Wesel, 24.483 km

5.Bestes Team (relativ – Kilometer pro Fahrer*in):

YanJo Duo, 1.401 km

6. Bestes Unternehmen:

BykCycleTeam, 17.994 km

7. Bestes Ratsmitglied

Ulrich Gorris, 870 km

Die Kategorien „Beste Klasse einer weiterführenden Schule“, „Beste Grundschulklasse“ und „Beste Kita“ sind von der Stadt Wesel mit jeweils 100 Euro dotiert.

Zudem wurden Preise an drei Teilnehmende verlost. Dadurch würdigt die Stadt Wesel auch diejenigen, die das Fahrrad nur für kurze Strecken im Alltag nutzen. Einzige Bedingung für die Berücksichtigung in der Verlosung war, dass das Team der ausgelosten Person mindestens 50 Kilometer zurückgelegt hat.



Die Gewinner der Verlosung sind:

1. Mats Runge (PSV Wesel-Lackhausen 1928 e.V.): 169 km

2. Heike Honnef (Marien-Hospital Wesel): 115 km

3. Annemarie Heiligers (Die Hussis on Tour): 150 km

Kosten und Sponsoring

Im Haushalt stehen für das STADTRADELN Mittel in Höhe von 4.000 Euro zur Verfügung. Davon werden ca. 85 Prozent vom Land NRW im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit der AGFS gefördert.

Zudem unterstützt Westenergie AG das STADTRADELN in Wesel mit 500 Euro.

Das KompetenzNetz Energie Kreis Wesel e. V. sponsert die Aktion STADTRADELN im Kreis Wesel mit einem Betrag von 500 Euro, der den kreisweit bestplatzierten Schulklassen und Kitas zugutekommt.

Bedeutung des Radfahrens in Wesel

Das Radfahren hat in der Stadt Wesel einen hohen Stellenwert. Mit einem Radverkehrsanteil von 28 Prozent liegt Wesel sowohl über dem Bundes- als auch über dem Landesdurchschnitt. Fast jede dritte Fahrt wird in Wesel mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Die Stadt Wesel ist seit 1995 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) in NRW. Ende 2021 wurde die Mitgliedschaft mit der Note „gut“ um sieben weitere Jahre bis zum 31.12.2028 verlängert, sodass sich Wesel weiterhin „Fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt“ nennen darf.

Seit mehr als 30 Jahren setzen sich Politik und Verwaltung für das Fahrrad auf dem Weseler Stadtgebiet ein. Es wurden bereits viele Erfolge in den Bereichen Infrastruktur, Service und Kommunikation erzielt. Das ist Ansporn für die Stadt Wesel, den Stellenwert des Radverkehrs noch weiter zu steigern.