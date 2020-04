Da lässt sich Wesels erste Bürgerin nicht lumpen: Ein spezieller Ostergruß für den Weseler? "Na klar, da bin ich dabei!", signalisierte Ulrike Westkamp recht fix nach unserer Anfrage. Wenig später erreichten uns diese Zeilen ...

Liebe Weselerinnen und Weseler,

eine weitere Woche mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie liegt hinter uns. Das öffentliche Leben findet nicht mehr statt. Handel, Gastronomie und die Wirtschaft generell haben große Probleme, einige bangen um ihre Existenz. Unser aller privates Leben ist geprägt von der Sorge vor Ansteckung und sozialer Distanzierung. Manche fürchten um ihren Arbeitsplatz.

Gleichwohl ist es auch in den nächsten Wochen sehr wichtig, dass wir uns alle an die

aufgelegten Maßnahmen und Regeln halten. Unsere sonst so belebte Fußgängerzone ist in den letzten Wochen der beste Beweis, dass es in Wesel größtenteils klappt.

Viele von Ihnen tragen auf ganz unterschiedliche Art und Weise dazu bei, dass unser Alltag bestmöglich weitergeht. Ob im Beruf oder im Privaten – jeder Beitrag zählt. Für all das danke ich Ihnen - auch im Namen des Stadtrates und der Verwaltung.

Die bevorstehenden Feiertage stellen uns erneut vor eine große Herausforderung. Ostern ist normalerweise ein Familienfest! Tage, die wir gerne mit unseren Familien und Freunden verbringen. Doch in diesem Jahr wird es kein Ostern geben, wie wir es kennen. Wir müssen auf Abstand zu unseren Mitmenschen und zu unseren Liebsten bleiben. Denn nur so können wir die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen und diejenigen schützen, die besonders gefährdet sind.

#WirBleibenZuhause – der Kampagne des Bundesministeriums für Gesundheit schließe ich mich an. Bitte kommen Sie der Aufforderung nach und bleiben weiterhin zu Hause! Je disziplinierter wir alle jetzt sind, je mehr wir zusammenhalten, desto besser werden wir diese Krise bewältigen.

Das diesjährige Osterfest wird ein besonderes sein: für viele entfällt der Kirchgang und in Weseler Gärten wird es für die Kinder weniger bunte Ostereier und Schokohasen geben. Machen wir gleichwohl unter den gegebenen Umständen das Beste draus: zum Beispiel ein gutes Buch lesen, die Weseler Buchhandlungen Korn und die Mayersche sind online erreichbar und liefern vor Ostern noch aus. Wie auch einige Gastronomiebetriebe, deren Existenzsorgen besonders groß sind. Pflegen wir unsere sozialen Kontakte – nur auf andere Art. Wen kann man nicht alles anrufen, mit wem mailen, skypen oder „Whatsappen“?

Ich wünsche Ihnen besinnliche Ostertage, Gesundheit und alles Gute!

Ihre

Ulrike Westkamp

Bürgermeisterin