Auch in diesem Jahr nahm die Konrad-Duden-Realschule wieder teil an der städtischen „Aktion Saubere Stadt – Wesel räumt auf 2022“.

Traditionell beteiligen sich alle Schüler der fünften Jahrgangsstufe an dieser Aktion und reinigen mit Hilfe vom ASG zur Verfügung gestelltem Werkzeug, mit Handschuhen und Mülltüten bewaffnet, das gesamte Schulgelände sowie die umliegenden Flächen. Einerseits wird der Natur etwas Gutes getan und Müll beseitigt, andererseits sensibilisieren wir damit einmal mehr unser aller Bewusstsein für die Wichtigkeit einer müllfreien Natur und Umgebung.

Auch außerschulisch präsent

Im Austausch zu Beginn der Aktion berichten Schüler von selbst initiierten Reinigungsaktionen während des Urlaubs oder in ihrer Wohngegend. Das Thema scheint bei einigen also ebenso außerschulisch präsent zu sein. Auch hier an der KDR nehmen sie die Aktion und ihre Aufgabe dabei sehr ernst und sammeln im Zuge dieser Aktion mit Spaß am Einsatz für die Natur unzählige Säcke Müll ein.