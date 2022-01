Ab Samstag, 29. Januar, bietet der Kreis Wesel jeden Samstag von 9 bis 17 Uhr Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren am Impfstandort Wesel, Niederrheinhalle Wesel, An de Tent 1, ohne Termin an.

Das Angebot gilt sowohl für Erst- als auch Zweitimpfungen. Eine Zweitimpfung kann frühestens drei Wochen nach der ersten Impfung erfolgen.

Puffer für Wartezeit einplanen

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen ist, inwieweit das Angebot angenommen wird, empfiehlt der Kreis Wesel sicherheitshalber einen Puffer für eventuelle Wartezeiten einzuplanen.

Kinder-Erstimpfungen mit Termin sind am Freitag, 21. Januar, von 12.30 bis 20 Uhr und am Samstag, 22. Januar, von 9 bis 17 in der Niederrheinhalle möglich und über tevis.krzn.de/tevisweb081/ buchbar.

Bitte mitbringen

Um Verzögerungen im Ablauf zu vermeiden, bittet der Kreis Wesel darum, den Impfausweis des Kindes, ein gültiges Lichtbilddokument der erziehungsberechtigten Person und die benötigten Unterlagen (2x Aufklärungsbogen, 2x Anamnese, 2x Impfeinwilligung, 2x Bescheinigung für Impfungen von Kindern) ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen.

Die Dokumente gibt es als Download unter