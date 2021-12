Praxisanleiter unterstützen Auszubildende in der Pflege dabei, ihr Fachwissen in die Praxis umzusetzen. Das geschieht ganz konkret „am Bett“ auf den Krankenhaus-Stationen. Im Marien-Hospital Wesel beglückwünschte der stellvertretende Pflegedirektor Wolfgang Stratenschulte jetzt sechs neue Praxisanleiter nach 300 Weiterbildungsstunden zur erfolgreichen Abschlussprüfung.

Die jungen Leute haben eine einjährige berufsbegleitende Weiterbildung am Bildungszentrum Niederrhein Wesel für Gesundheits- und Sozialberufe (BZNW) absolviert und führen ab sofort die künftigen Pflegefachfrauen und -männer, Hebammen und anästhesietechnischen Assistenten schrittweise an ihre Aufgaben und Tätigkeiten heran. Die neuen Praxisanleiter sind: Julia Bucksteeg, Juliane Bur, Maja Diepenbruck, Laura Konst, Kristina Neumann und Malte Schulters. Sie alle arbeiten in unterschiedlichen Funktionen und verschiedenen Bereichen des Marien-Hospitals, z.B. im Kreißsaal, in der Kinderklinik, der Anästhesie oder auf der Intensivstation.

Ausbildungsplätze werden ausgebaut

Das Pflegeberufegesetz schreibt vor, dass Pflege-Azubis zehn Prozent ihrer Einsatzzeit unter Anleitung absolvieren. Diese Anleitung übernehmen im Marien-Hospital insgesamt 65 Praxisanleiter, deren Zahl noch weiter steigen wird, weil auch die Ausbildungsplätze ausgebaut wurden.