Die Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW veranstaltet am Dienstag, 25. Januar, von 18 bis 20 Uhr, einen kostenlosen Informationsabend zum Thema "Was kommt nach der Ölheizung - Alternativen und Fördermittel/Themenreihe Sanierung.

Fossile Brennstoffe wie Öl und Gas sind nicht unendlich verfügbar. Hinzu kommt, dass sie nicht nur die Umwelt belasten, sondern unter anderem durch die CO2-Bepreisung zunehmend auch die Haushaltskasse. Ab 2025 ist die Anschaffung einer neuen reinen Ölheizung nicht mehr zugelassen. Dennoch stehen allein in NRW mehr als eine Million Ölkessel zum Austausch an. Das muss geändert werden, denn Ölkessel sind längst überholt und bessere Heizarten in Deutschland schon lange etabliert.

Was können Verbraucher bei einem Umstieg sparen?

Energieberater Jens Blome erläutert im Online-Vortrag, welche Möglichkeiten und Alternativen es bei noch bestehenden Ölheizungen gibt. Dabei wird auch auf die aktuellen staatlichen Förderungen eingegangen und was Verbraucher bei einem Umstieg sparen können. Fragen aus dem Teilnehmerkreis sind bei der Veranstaltung ausdrücklich erwünscht.

Themen:



 Ausgangssituation: Besitz eines Heizkessels

 Nachhaltige Alternativen und Hybridsystemen

 Was gibt es für Förderungen von Bund und Länder?

 Lohnt es sich? Für den Geldbeutel? Für die Umwelt?

Der Vortrag richtet sich vor allem an Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Referent des Abends ist Jens Blome, Bausachverständiger und Gebäudeenergieberater sowie Stuckateur- und Trockenbaumeister

