Stadtwerke Wesel fördern gesundes Trinken in Schulen. Sie bieten nun den mehr als 560 Schülern der Konrad-Duden-Realschule Erfrischung.

Die Schüler der Konrad-Duden-Realschule können sich freuen – über kostenloses, frisches Trinkwasser. Das Lebensmittel Nummer eins sprudelt jetzt aus einem Wasserspender, den der Weseler Versorger in der Schule am Barthel-Bruyn-Weg in Wesel-Feldmark aufgestellt hat. Es gibt die Wahlmöglichkeit zwischen stillem Wasser und solchem mit Kohlensäure. Damit ist der gesunde Durstlöscher jederzeit verfügbar und kann gesüßte Getränke ersetzen.

Konzentration und Erfahrungen

Gutes Weseler Wasser als erfrischende Motivation beim Lernen und im Schulalltag – das hält fit für den Unterricht und hilft der Konzentration. Erfahrungen an anderen Schulen zeigen, dass ein solches erfrischendes Angebot in starkem Maß genutzt wird.

Mit dem Wasserspender versorgen sich die Schüler selbst und nach Bedarf. Einfach mitgebrachte Trinkwasserflaschen mit der ausgewählten stillen oder sprudelnden Variante füllen – fertig.

„Wir freuen uns, einen Wasserspender aufstellen zu können. Die Schüler und Schülerinnen sind unsere Kunden von morgen, sie sollen die Möglichkeit haben, das erfrischende und gesunde Lebensmittel zu genießen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Hegmann. Man wolle solche Geräte weiterhin an anderen Weseler Schulen aufstellen und sehe dies als wertvolles Sponsoring.

Leichte Reinigung

Der Wasserspender ist bei der Reinigung einfach handzuhaben. Dazu kommt die soziale Kontrolle, denn die Schüler passen gut auf „ihr“ Gerät auf. Eventuelle Sorgen von Schulen, dass der Betrieb eines Wasserspenders Mehraufwand bedeute, können so zerstreut werden.