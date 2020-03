Die Redaktion des Weselers und des Xanteners teilt allen Einsendern auf diesem Wege mit, dass ihre Pressemeldungen zum Thema "Corona-Absagen" leider nicht veröffentlicht werden können.

Das hat zwei Gründe:

1) Die redaktionellen Räume reichen bei weitem nicht aus, um alle Mitteilungen zu platzieren.

2) Es macht aus Sicht der Redaktion keinen Sinn, die jeweilige Info zur Absage von Trainings, Beratungsangeboten, Kursen, Proben, Treffen, Aktionen und diversen Veranstaltungen aller Art an die Leserschaft weiterzuleiten. Warum? Ist doch klar: Weil in diesen Tagen schlicht und einfach ALLES abgesagt wird.

Trotzdem nennen wir an dieser Stellen die aktuellen Einsendungen aus unserer Mailbox (die Liste wird fortlaufen ergänzt) ...

- Infoveranstaltung des Weseler Gleichstellungsbüros zum Equal Pay Day entfällt

- Chornetzwerk Wesel setzt seine Proben bis nach den Osterferien aus

- St. Petri Junggesellenschützen Büderich sagen ihr Osterfeuer ab

- Kreisverwaltung Wesel setzt Publikumsverkehr bis Ende der Woche aus

- Öffentliche Veranstaltungen der kfd Sonsbeck werden abgesagt

- Absage der Veranstaltung (Schöpfung bewahren" der Senioren Union Alpen

- Absage der Jahreshauptversammlung der Sportschützen St. Helena Xanten

- Alle Konzerte im Café "Vesalia" am Bahnhof (SPiX) fallen bis zum 30. April aus

- "Steffis Kneipenquiz" im Historischen Schützenhaus Xanten" verschoben

- Besuch von Sabine Weiss und Versammlung der CDU Lüttingen fällt aus

- Mehrhooger Bürgerverein informiert über Absagen aller geplanten Veranstaltungen

- Ticketverkaufsbüro für die Landesgeartenschau Kmap-Lintfort geschlossen

- Absage des Dorfktionstages in Sonsbeck

- Mitgliederversammlung de Waldbauernverbandes abgesagt

- VdK Ortsverbandes Wesel-Mitte sagt sein geplantes Treffen ab

- Stadtwerke Wesel sagen Pressekonferenz zur weiteren Nutzung des Biergartens am Rhein ab

- Handwerkskammer Düsseldorf schließt ihre Hauptverwaltung