Dienstags trifft sich normalerweise eine der Jugendgruppen der NAJU Wesel am Naturschutzzentrum, aber was ist heuzutage schon normal? Heute ging es tatsächlich ins Freibad.

Angesichts der Wetterlage könnte man ja fast denken, dass die quirlige Truppe den überschnellen Frühling für eine frühzeitige Saisoneröffnung nuzen wollte - aber weit gefehlt:

Die jungen Naturschützer vervollständigten ein Artenschutzprojekt in Zusammenhang mit dem geplanten Schwimmbadneubau am Rhein.

Hier soll in den nächsten Jahren ein kombiniertes Hallen- und Freibad entstehen. Während der Bauphase brauchen die vor Ort ansässigen Vögel Ersatzquartiere. Entsprechend hat die Bädergesellschaft bereits Nistkästen für Sperlinge aufgehängt. Auch an Fledermäuse wurde bereits gedacht.

Da auch Schwalben am Rheinbad daheim sind, errichteten Mitarbeiter der Bädergesellschaft auf der Liegewiese ein Holzhäuschen nach Plänen, die die NAJU zur Verfügung gestellt hatte. Zum Abschluss mussten zwei Schwalbennisthilfen in Holzbetonbauweise montiert werden, und da legten die Jungen und Mädchen der Weseler NAJU Hand an, um das Projekt zu vervollständigen.

Den Plänen für das neue Schwimmbad ist zu entnehmen, dass dort Schwalben und Fledermäuse auch zukünftig gerne gesehen sind.