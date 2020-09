Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 1.390, Stand 30.09.2020, 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 29.09.2020, 12 Uhr = 1.378 Fälle.

Seit Dienstag, 29. September, ist ein Fall im Kreis Wesel hinzugekommen, den das Gesundheitsamt dem Clustergeschehen in Dinslaken zugeordnet hat. Bisher sind insgesamt 33 nachgewiesene Corona-Fälle aus dem Kreis Wesel diesem Cluster zugeordnet worden. 28 Personen sind wohnhaft in Dinslaken, 5 kommen aus Moers. Das Clustergeschehen ist nach einer Hochzeitsfeier in Venlo aufgetreten.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 12,4. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Die Lage stellt sich folgendermaßen dar (in Klammern: Genesungen und Verstorbene)

Alpen 20 (20)

Dinslaken: 218 (182, 3)

Hamminkeln: 49 (43, 1)

Hünxe: 42 (33, 2)

Kamp-Lintfort: 133 (113, 7)

Moers: 411 (370, 5)

Neukirchen-Vluyn: 77 (67, 5)

Rheinberg: 94 (85, 1)

Schermbeck: 51 (50)

Sonsbeck: 22 (19, 3)

Voerde: 90 (80)

Wesel: 122 (109, 1)

Xanten: 61 (54, 3)