Steckbrief Barbara Wagner Bürgermeisterkandidatin in Wesel für DIE LINKE.

Alter 61 Jahre

Wohnort Wesel-Flüren

Familienstand (Kinder?) verheiratet, 3 erwachsene Kinder

Erlernter Beruf Mathematisch-technische Assistentin

Heutiger Beruf zur Zeit nicht erwerbstätig

Hobbys Lesen, Photographie, Bogensport

Sonstige Interessen Kunst und Kultur, Natur, meine Mitmenschen

Bitte vervollständigen ….

- Social Media ist gut, um sich zeitnah und weltweit auszutauschen und zu vernetzen, aber schlecht, wenn es missbraucht wird, um im Schutz der Anonymität Unwahrheiten und Beleidigungen zu verbreiten.

- Heimat bedeutet für mich, dass ich an einem Ort bin, wo ich mich wohl fühle zusammen mit Menschen, mit denen ich vertraut bin und mich gut verstehe. Wichtiger als der Ort sind dabei die Menschen.

- Sie sollten mich wählen, weil ich mich dafür einsetze, dass Wesel eine soziale, solidarische und inklusive Stadt wird. Dabei verbinde ich die soziale Frage auch mit der ökologischen, weil das die Basis der Zukunftsfähigkeit der Stadt und der Region ist.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen …

1) Was haben Sie in ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

Seit 2009 ist DIE LINKE. im Weseler Stadtrat vertreten. Von Anfang an haben wir die Errichtung einer zweiten Gesamtschule gefordert, weil die Anmeldezahlen den Bedarf deutlich gezeigt haben. 2019 ist endlich die Ida-Noddack-Gesamtschule in Wesel an den Start gegangen. Die Wassersportvereine haben wir bei ihren Aktivitäten zum Erhalt des Bislich-Bades tatkräftig unterstützt. In die Erstellung des Sportentwicklungsplans und des Schulraumentwicklungsplans haben wir uns mit unseren Ideen aktiv eingebracht. Als Erfolg verbuchen wir auch, dass inzwischen auch die anderen Parteien erkannt haben, dass der ÖPNV in Wesel unzureichend ist. Vor ein paar Jahren wurden wir mit unseren entsprechenden Forderungen noch verlacht.

Mir persönlich ist es gelungen, in der Arbeitsgruppe für die Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung die anderen Teilnehmenden von einer Neuausrichtung der Beiträge zu überzeugen. Durch die neue Struktur fällt für untere und mittlere Einkommen die Erhöhung der Beiträge beim Wechsel in eine höhere Einkommensgruppe moderater aus.

2) Warum sind Sie ein/e gute/r Bürgermeister/in bzw. Landrat/Landrätin?

Durch meine Ausbildung als Mathematisch-technische Assistentin und die jahrzehntelange Berufserfahrung als Softwareentwicklerin bin ich gewohnt, gut zuzuhören, strukturiert und lösungsorientiert zu denken, zu organisieren und erfolgreich im Team zu arbeiten – Fähigkeiten, die in einer Führungsposition immer von Vorteil sind.

Mein Ziel ist, dass Wesel eine lebenswerte Stadt für alle ist. Dafür muss es genug bezahlbaren Wohnraum, einen attraktiven Personennahverkehr und frei zugängliche Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in besonderen Lebenslagen geben, beispielsweise Menschen mit geringem Einkommen, einer Behinderung oder Erkrankung oder einer Zuwanderungsgeschichte.

Weitere Informationen finden Sie auch in meinem Kandidatenbrief und auf www.waehlenbringts.de/wesel