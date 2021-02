In vielen Bereichen ist die Digitalisierung in vollem Gange. Auch in der Stadtverwaltung Wesel werden aktuell zahlreiche Bereiche und Dienstleistungen um digitale Möglichkeiten erweitert. Unter anderem stellt die Bauordnung der Stadt Wesel auf ein neues Programm um. Dadurch soll die Basis geschaffen werden, schon bald Bauanträge fast vollständig digital zu bearbeiten.

Um solche digitalen Prozesse zu ermöglichen, müssen neben den technischen Voraussetzungen auch die Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Deshalb wird am Montag, 22. Februar, und Dienstag, 23. Februar, das Team der Bauordnung im Umgang mit dem neuen Programm von Fachleuten angeleitet.

Wer ein Anliegen an die Bauordnung der Stadt Wesel hat, erreicht diese wie gewohnt ab Mittwoch, 24. Februar 2021.

"Die neue Software soll Anfang März im Rathaus Wesel an den Start gehen. Um die gesamten Prozesse in der Bauordnung digital abbilden zu können, werden in den kommenden Monaten alle weiteren, notwendigen Schritte in die Wege geleitet. Geplant ist, das bis zum Jahresende die ersten Bauanträge digital über das Bauportal NRW entgegengenommen werden können.", heißt es aus dem Rathaus Wesel.